المفوضية الأوروبية: مواقف لندن وبروكسل ما تزال "متباعدة جدا" حول محادثات بريكست

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيتوصلان إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت أورسولا في بيان: "لقد أجرينا مناقشة حية ومثيرة للاهتمام حول حالة اللعب في القضايا المعلقة. نتفهم مواقف بعضنا البعض، لكن ما تزال المواقف متباعدة جدا".

وأضافت: "يجب أن تجتمع الفرق على الفور لمحاولة حل هذه المشكلات. سوف نتخذ قرارا بنهاية الأسبوع".

We had a lively & interesting discussion on the state of play on outstanding issues.



We understand each other’s positions. They remain far apart.



The teams should immediately reconvene to try to resolve these issues. We will come to a decision by the end of the weekend. pic.twitter.com/jG0Mfg35YX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 9, 2020

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن "ثمة فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق" بشأن مرحلة ما بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ونبهت المستشارة الألمانية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية السنة، إلى أن أي اتفاق "يجب أن يحافظ على وحدة السوق الداخلية" للاتحاد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال، أول أمس الثلاثاء إن:

"محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت "صعبة للغاية"، وأنه سيتعين على لندن في وقت ما أن تقرر ما إذا كانت تتجه نحو الخروج من صفقة عدم التجارة.

يشار إلى أن بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي، رسميا، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء أحدث انقسامات في البلاد وبعد شهرين على فوز جونسون في انتخابات روّج فيها لما قال إن اتفاق بريكسيت "جاهز".

وتلتزم بريطانيا بالسوق الأوروبية الموحدة، حيث لا يتم فرض رسوم، حتى انقضاء الفترة الانتقالية في نهاية العام، وهو الموعد النهائي الذي سيكون على الطرفين بحلوله التوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة علاقتهما المستقبلية.