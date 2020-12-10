السلطات التركية تفرض تدابير خاصة على صيادي الأسماك في البلاد

أصدرت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، بيانا رسميا بشأن إلزام الصيادين بالتقيد بإجراءات وتدابير التباعد الاجتماعي بمسافة 3 أمتار بين كل صياد وآخر.

ونقل موقع "NEWSTURK" التركي بيان الداخلية التركية وجاء فيه "هذه الإجراءات المفروضة على الصيادين بسبب التدفق الكبير للصيادين والتجمعات الجديدة على مختلف الشواطئ والجسور خلال فترة الحجر الصحي في مدينة إسطنبول، لا سيما على جسر غلطة فوق خليج القرن الذهبي".

وقد تم إرسال تعميم وزارة الداخلية بعنوان "احتياطات الصيد" إلى 81 محافظة بالدولة، كما يحتوي التعميم على تعليمات للسلطات المحلية لتطبيق الإجراءات اللازمة في الأماكن الشعبية وتجمع الصيادين.

وفرضت السلطات التركية إجراءات وتدابير العزل العام في عطلات نهاية الأسبوع، وذلك بهدف احتواء وباء فيروس كورونا المستجد.