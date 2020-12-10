خبر أثار ضجة عالمية... هل اشترط البابا فرنسيس أخذ لقاح "كوفيد" لدخول الجنة؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لخبر منسوب إلى البابا فرنسيس، يدعي ناشروه أن بابا الفاتيكان قال إن أخذ لقاح "كوفيد- 19" أصبح شرطا لدخول الجنة.

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الصورة التي تظهر مقالا نشر على موقع إخباري، ضمت صورة للبابا مع عنوان بالإنجليزية جاء فيه "البابا فرنسيس يقول إن لقاح كوفيد سيكون مطلوبا الآن لدخول الجنة"، فيما كتب متداولو المنشور "البابا فرنسيس أكبر مروج للقاح.."، وانتشر الخبر بين المستخدمين العرب والناطقين بالإنجليزية وبلغات أخرى.

في الحقيقة، لم يقل البابا شيئا كهذا أبدا، ومع ذلك فهذا الخبر حقيقي ومنشور بالفعل، لكنه منشور على موقع ساخر يدعى "بابيلون بي"، والذي يعرف نفسه بالفعل على أنه أفضل موقع ساخر في العالم.