المجلس الأوروبي يدعو لاعتماد عقوبات جديدة ضد تركيا على خلفية الأزمة بشرق المتوسط

دعا مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، لاعتماد عقوبات جديدة ضد تركيا على خلفية أنشطة التنقيب التي تجريها في شرق المتوسط، والتي يعتبرها تعديا على حقوق عضوي الاتحاد الأوروبي، اليونان وقبرص، داعيا لمؤتمر دولي حول الأزمة.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للمجلس أن "المجلس الأوروبي يدعو لاعتماد إدراجات جديدة [للعقوبات ضد تركيا] بناء على قراراته في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والمتعلقة بالإجراءات التقييدية في ضوء أنشطة التنقيب التركية غير القانونية بشرق المتوسط".

كما كلف المجلس مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "لتقديم تقرير حول الوضع في العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وسبل وخيارات المضي بها، وحول تمديد القرارات المشار إليها آنفا. في موعد أقصاه أذار/مارس 2021".

ودعا المجلس بوريل كذلك "للمضي قدما بمقترح عقد مؤتمر دولي حول شرق المتوسط".

وفيما أعرب المجلس عن أسفه لـ "تصرفات تركيا الأحادية وتصعيد استفزازاتها في شرق المتوسط"، فقد جدد التأكيد على "اهتمامه الاستراتيجي في علاقات قائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة مع تركيا".

وتوترت الأوضاع شرقي البحر المتوسط بين تركيا من طرف وبين اليونان وقبرص وفرنسا من جانب آخر، على خلفية نزاع أنقرة وأثينا حول الحدود البحرية واحتياطيات الطاقة المخزونة بالمنطقة.