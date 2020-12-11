المدارس الأمريكية تتعرض للقرصنة في ظل الحاجة الماسة للتعلم عن بعد

تواجه العديد من المدارس الأمريكية، التي تعتمد على التعلم عن بعد في ظل انتشار جائحة الفيروس التاجي الذي تسبب بإغلاق المدارس، عمليات قرصنة للحواسيب الخاصة بها.

وحذر المسؤولون الأمريكيون من أن المتسللون يستهدفون مؤخرا مدارس "ك-12" بالكثير من الهجمات الإلكترونية التي توقف سير العملية التعليمية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

American officials warned Thursday that hackers are targeting K-12 schools in a new wave of cyberattacks that is disrupting distance learning even as coronavirus cases spike across the U.S. https://t.co/clP439OQot — The New York Times (@nytimes) December 11, 2020

​وكما بين المسؤولون أن هؤلاء القراصنة قد احتجزوا بيانات المدرسة "رهينة لديهم" وهددوا بتسريبها مالم تقوم المدرسة بدفع المبالغ التي يطلبونها كفدية.

وقال "أليكس هولدن" الرئيس التنفيذي في شركة "هولد سكيوريتي"، المتخصصة في الجرائم الإلكترونية أن المدارس دائما ما تكون مستهدفة لعمليات القرصنة لأنها ستقوم بدفع أي فدية مقابل استعادة بياناتها.

وأضاف بأن مدارس "ك-12" معرضة للخطر بشكل خاص، لأن طلابها أطفال، وهم ليسوا على دراية كافية بإدارة كلمات المرور أو عدم النقر على رسائل البريد الإلكتروني المخادعة التي قد تعترضهم.

وعلى الرغم من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتقديم النصائح لضحايا برامج القرصنة، إلا أن العديد من المدارس تتجاهل هذه النصائح.

والجدير بالذكر أن هذه الهجمات الإلكترونية منعت مسبقا أكثر من مئة مدرسة في بالتيمور من الاتصال بالإنترنت، كما ضربت عشرات المدارس في تكساس وألاباما، ما دفع هذه المناطق للتعامل مع شركة "فاير آي" الأمنية، التي عرضت عليها الوصول إلى أدواتها الأمنية مؤقتا حتى نهاية عام 2020.