بعد تسجيل أول حالة إعادة إصابة بكورونا... البرازيل تشتبه في 58 آخرين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، أنها تدرس 58 حالة يشتبه في إعادة إصابتها بـ"كوفيد- 19"، بعد الإعلان عن تجدد إصابة أول شخص بالمرض الناجم عن فيروس كورونا.

قالت المتحدثة باسم الوزارة، إن الحالة الأولى كانت عاملة صحية في مدينة ناتال الشمالية، وهي امرأة تبلغ من العمر 37 عاما، ثبتت إصابتها بالفيروس في يونيو/ حزيران ومرة ​​أخرى بعد 116 يوما في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأردفت في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن مركز "فيوكروز" للأبحاث الطبية الحيوية في ريو دي جانيرو أكد إعادة العدوى.

وأوضحت المتحدثة أنه

تم حتى الآن الإبلاغ عن 58 حالة يشتبه في إعادة إصابتها بالعدوى وتجري دراستها.

وقالت إن الحالات تشمل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم أول مرة، ويتم تأكيد إعادة العدوى عندما تكون إصابة بعدوى منفصلة وليس مجرد عودة ظهور نفس العدوى القديمة.

وقالت باحثة في "فيوكروز" تابعت التسلسل الجيني لحالة إعادة العدوى في ناتال، باولا ريسيندي، إنه يبدو أن المرأة لم تنتج ما يكفي من الأجسام المضادة لتجنب الإصابة مرة أخرى بعد أكثر من 90 يوما.