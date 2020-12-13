تحذير بريطاني للمتاجر الكبرى بشأن تخزين الطعام بسبب مخاوف "بريكست" بلا اتفاق

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن عددا من الوزراء وجهوا تحذيرا للمتاجر الكبرى بشأن تخزين المواد الغذائية وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن وزراء بريطانيين حذروا المتاجر الكبرى بشأن تخزين المواد الغذائية مع وجود مخاوف من حدوث نقص مع استمرار مواجهة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي طريقا مسدودا.

وذكرت الصحيفة أن من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا عدم التوصل إلى اتفاق وسيرأس لجنة عمليات الخروج من الاتحاد الأوروبي لإعداد رد.

وأضاف التقرير أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت الخميس، إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيتوصلان إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

والأربعاء الماضي، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن "ثمة فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق" بشأن مرحلة ما بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ونبهت المستشارة الألمانية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية السنة، إلى أن أي اتفاق "يجب أن يحافظ على وحدة السوق الداخلية" للاتحاد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال، يوم الثلاثاء إن:

"محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت "صعبة للغاية"، وأنه سيتعين على لندن في وقت ما أن تقرر ما إذا كانت تتجه نحو الخروج من صفقة عدم التجارة.

يشار إلى أن بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي، رسميا، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء أحدث انقسامات في البلاد وبعد شهرين على فوز جونسون في انتخابات روّج فيها لما قال إن اتفاق بريكسيت "جاهز".

وتلتزم بريطانيا بالسوق الأوروبية الموحدة، حيث لا يتم فرض رسوم، حتى انقضاء الفترة الانتقالية في نهاية العام، وهو الموعد النهائي الذي سيكون على الطرفين بحلوله التوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة علاقتهما المستقبلية.