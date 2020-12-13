إغلاق شواطئ أستراليا استعدادا لفيضانات

أغلقت السلطات الأسترالية، اليوم الأحد، شواطئ الساحل الشرقي وحثت السلطات الناس على تحصين منازلهم بأكياس من الرمل.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية "تحذيرا من الطقس السيئ" بالمنطقة الحدودية بين ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند في الوقت الذي شهدته المنطقة هطول أمطار بلغ ارتفاعها 475 ملم خلال اليوم الماضي.

Queensland, northern NSW brace for more floods as trough re-infensifies https://t.co/aQ91pRaucv — MSN Australia (@MSNAustralia) December 13, 2020

ونبهت السلطات قائدي المركبات في جزيرة فريزر، أكبر جزيرة رملية في العالم، من الفيضانات وحثت على تجنب الطرق التي ارتفعت المياه فيها بالفعل، بحسب ما نقلته "ناين نيوز" المحلية.

من جهة أخرى حذرت الوكالة الحكومية لوسائل النقل في كوينزلاند "إم إس كيو"، الناس من الطقس العاصف القادم والذي سيشمل المد المرتفع بشكل غير طبيعي والأمواج الخطرة العالية والرياح المدمرة.

وسيؤثر الطقس على نيو ساوث ويلز وخاصة على الساحل الشمالي الأوسط، فقد حدثت فيضانات مفاجئة بالأمس في المنطقة، حيث وجد سكان خليج بايرون سياراتهم مغمورة بالمياه في الصباح مع ازدياد الوضع سوءا لاستمرار هطول الأمطار.

وشهدت أستراليا حرائق كبيرة على جزيرة فريزر في نوفمبر/تشرين الثاني وبداية ديسمبر/كانون الأول.