بعد السفير الألماني... إيران تستدعي سفير فرنسا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، السفير الفرنسي بالبلاد احتجاجا على بيان وزارة الخارجية الفرنسية التي أدانت فيه إعدام الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم، الذي نفذت فيه السلطات الإيرانية أمس حكم الإعدام لإدانته بتهمة "نشر الفساد في الأرض والتامر ضد النظام".

طهران - سبوتنيك. وذكرت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن "الخارجية الإيرانية استدعت السفير الفرنسي احتجاجا على بيان الخارجية الفرنسية حول إعدام المعارض روح الله زم".

كانت الخارجية الإيرانية استدعت اليوم سفير ألمانيا لدى البلاد للاحتجاج على بيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان فيه إعدام الصحفي المعارض، روح الله زم، بتهمة التحريض على الاحتجاجات والعنف.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلا عن مصادر أن "الخارجية الإيرانية استدعت السفير الألماني لدى طهران [بوصف ألمانيا رئيسا للاتحاد الأوروبي بدورته الحالية] وسلمته مذكرة احتجاج على بيان الاتحاد بعد إعدام روح الله زم باعتباره تدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية".

ولفتت إلى أنه "من المقرر أيضا استدعاء رئيس مكتب التمثيل الفرنسي في طهران إلى وزارة الخارجية اليوم".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان بـ"أشد العبارات"، أمس السبت، إعدام المعارض الإيراني روح لله زم، مؤكدا في بيان معارضته عقوبة الإعدام "أيا كانت الظروف".

واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه "من الضروري أن تحترم السلطات الإيرانية حقوق المتهمين، وأن تتوقف عن استخدام الاعترافات التلفزيونية لإقرار وإثبات ذنب المتهمين، وفق ما جاء في بيان ناطقة باسم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، بحسب "فرانس برس".

كما دانت وزارة الخارجية الفرنسية، إعدام الصحفي الإيراني روح الله زم، ووصفته بأنه "عمل همجي غير مقبول ويقوض حرية التعبير والإعلام" في إيران.

يذكر أن السلطات الإيرانية قد أعلنت، صباح يوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام في حق الصحفي المعارض، روح الله زم.