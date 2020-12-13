سرقة "بيانات خطيرة"... قراصنة يخترقون وزارة الخزانة الأمريكية والسلطات تعلق

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الأحد بأن موقع وزارة الخزانة الأمريكية تعرض لاختراق سيبراني ناجح على يد مجموعة من القراصنة الإلكترونيين تدعمهم حكومة أجنبية.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة بالولايات المتحدة قولها "إن مجموعة تسلل إلكتروني عالية المستوى مدعومة من حكومة أجنبية سرقت معلومات من وزارة الخزانة ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات".

ونقلت الوكالة عن جون أوليوت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي قوله "إن حكومة الولايات المتحدة على علم بتلك التقارير ونحن نتخذ كل الخطوات الضرورية لتحديد وعلاج أي مشكلات محتملة مرتبطة بهذا الموقف".

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أنه يوجد تخوف داخل مجتمع المخابرات الأمريكي من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات بوزارة التجارة استخدموا أداة مشابهة لاختراق وكالات حكومية أخرى، بحسب "رويترز".

وقال أحد المصادر لـ"رويترز" إن الاختراق كان خطيرا لدرجة دفعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أمس.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامات، في سبتمبر/أيلول الماضي، لخمسة صينيين مقيمين في البلاد، واثنين من رجال الأعمال الماليزيين، بالقيام بعمليات قرصنة إلكترونية واسعة النطاق في الولايات المتحدة.