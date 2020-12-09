وزير الخزانة الأمريكي يقترح صرف 916 مليار دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، أنه خلال محادثة مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، قدم اقتراحا بقيمة 916 مليار دولار في إطار خطة تحفيز اقتصادية لمواجهة تبعات أزمة وباء فيروس كورونا.

واشنطن – سبوتنيك. وقال الوزير، "لقد تحدثت مع رئيسة مجلس النواب (نانسي) بيلوسي اليوم في الساعة الخامسة مساء (يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، وقدمت نيابة عن الرئيس اقتراحا بقيمة 916 مليار دولار - أكثر قليلا من الاقتراح السابق بقيمة 908 مليار دولار.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن المفاوضات جارية، بشأن إقرار حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وأنه "مستعد للتوقيع" على مشروع قانون بهذا الشأن.

وألقى ترامب باللائمة على بيلوسي وديمقراطيي مجلس النواب، لفشلهم في التوصل إلى اتفاق آخر مع الجمهوريين وسط استمرار تفشي الوباء، الذي أدى إلى إغلاق شركات في جميع أنحاء البلاد، وترك العديد من الأمريكيين يكافحون من أجل توفير الطعام لعائلاتهم، ودفع إيجارات منازلهم أو أقساط رهونها العقارية.

ويتفاوض منوتشين على صفقة لتمرير الحزمة مع بيلوسي منذ شهور.



وقد رفع في الآونة الأخيرة، عرض البيت الأبيض إلى 1.8 تريليون دولار، كقيمة للحزمة، واقترب أكثر من المقترح الديمقراطي الأخير البالغ قدره 2.2 تريليون دولار، والذي جرى تمريره في مجلس النواب، لكن أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري عارضوا المقترح الأخير.