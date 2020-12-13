السيطرة على انفجار خط أنابيب يغذي ثاني أكبر مصفاة نفط في إيران

تمكنت فرق الإطفاء بإيران، اليوم الأحد، من احتواء انفجار نتج عن تسرب نفطي في خط أنابيب يضخ النفط الخام إلى مصفاة أصفهان ثاني أكبر مصفاة في البلاد.

طهران– سبوتنيك. ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية عن رئيس إدارة الطوارئ في محافظة جهارمحال وبختياري جنوب غربي إيران، خوسرو كياني، قوله: "عملت فرق الإطفاء على إخماد حريق نشب اليوم الأحد إثر تسرب نفطي سببه انفجار في خط أنابيب يضخ النفط الخام إلى مصفاة أصفهان".

وأضاف: "الانفجار وقع في مدينة أردل والتسرب حدث في واد يصعب الوصول إليه في المدينة. لكن تمكنت فرق الإطفاء من احتواء التسرب النفطي وبدأت بترميم الأنبوب".

وأوضح أن الانفجار ألحق أضرارا خفيفة في البيئة دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وتوالت انفجارات عدة وحرائق في إيران خلال الفترة الماضية، حيث انفجرت كبسولات غاز في عيادة طبية شمالي طهران أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

كما اندلع حريق في محول كهرباء في مدينة الأهواز جنوب إيران، وضرب انفجار آخر شرق العاصمة طهران بالقرب من قاعدة "خُجير" للصواريخ وبالقرب من موقع بارشين العسكري.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل أمريكا وإسرائيل في هذه الحرائق والانفجارات، وخاصة فيما يخص انفجار منشأة "نطنز" النووية في أصفهان وسط البلاد.