ظهور مفاجئ لميغان ماركل على شبكة أمريكية... فيديو

ظهرت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، بشكل مفاجئ، أمس الأحد، على شبكة أمريكية معروفة.

وشاركت ميغان ماركل على شبكة "سي إن إن" الأمريكية في احتفاليتها السنوية الخاصة بتكريم أكثر لحظات العام إلهاما، والأشخاص الذين صنعوها، وذلك بمناسبة اقتراب نهاية عام 2020.

وشكرت "دوقة ساسكس" الأفراد الذين قدموا المساعدة، وتأكدوا من تلبية الاحتياجات الأساسية لمجتمعاتنا، مع انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت إليهم بأنهم "حرصوا على ألا يعاني من حولهم عزلة خلال كورونا".

وذكرت ميغان ماركل في حديثها لـ"سي إن إن هيروز" أنه "في مواجهة هذا الواقع المدمر رأينا قوة الروح البشرية والطرق الرائعة التي تستجيب بها المجتمعات في الأوقات الصعبة".

وتابعت: "لقد رأينا الخير في الناس، وفي جيراننا وفي مجتمعات بأكملها يجتمعون ليقولوا إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما جيراننا يعانون من الجوع".

Meghan, The Duchess of Sussex, honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/ANMKKlbytz pic.twitter.com/wNEAzr7tnL — CNN (@CNN) December 14, 2020

وتخلت ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري ع مناصبهما الملكية العليا في مارس/ آذار، وذلك بالتزامن مع بدء انتشار مرض (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم ، ثم انتقلا في النهاية إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واستمر الزوجان في التطوع مع العديد من الجمعيات الخيرية في منطقة لوس أنجلوس، وفي شهر نيسان/ أبريل قاما بتوصيل وجبات الطعام إلى سكان المدينة المصابين بأمراض مزمنة.