عدد وفيات كورونا في إسرائيل يتجاوز الـ 3 آلاف ونتنياهو يخالط مصابا

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في إسرائيل 3 آلاف حالة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الإثنين.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عدد وفيات كورونا وصل صباح اليوم إلى 3003 حالات، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وأعلنت الوزارة أنه جرى تسجيل 1107 إصابات مؤكدة جديدة أمس الأحد، فيما وصلت نسبة الحالات الإيجابية 3.4% من بين إجمالي من أجروا الاختبارات.

فيما أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن في إسرائيل 17373 حالة نشطة (مصابون حاليون)، 353 منهم في حالة وصفت بالحرجة، من بينهم 122 موصولون بأجهزة تنفس صناعي.

ومن المتوقع أن تبدأ إسرائيل في تطعيم مواطنيها بلقاح فايزز المضاد لكورونا بدءا من الأسبوع المقبل.

وقالت قناة "كان"، اليوم الإثنين، إن صندوق المرضى (بمثابة تأمين صحي) سيقوم بتطيعم، نحو 82 ألفا و500 شخص يوميا.

في سياق ذي صلة، كشفت القناة نفسها عن مخالطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي، لمسؤول في حزب "الليكود" (بقيادة نتنياهو) تأكدت إصابته اليوم بكورونا.

ونقلت القناة عن مكتب نتنياهو أن البحث جاري حاليا عن إمكانية ما إن كان على رئيس الوزراء الخضوع للحجر الصحي.

وأمس الأحد، تأكدت إصابة سكرتيرة في مكتب نتنياهو بالفيروس، وبعد تحقيق وبائي أولي تبين أنه ليس على نتنياهو الخضوع للحجر كونه كان في غرفة منفصلة ولم يخالط المصابة.

وسبق أن خضع نتنياهو لعدة فحوصات لفيروس كورونا، ودخل الحجر الصحي مرتين على الأقل خلال الأشهر الماضية، بعد مخالطته مصابين بكورونا.