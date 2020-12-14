ترامب: تطعيم أول شخص في أمريكا ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تلقي أول شخص اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر: "تم إجراء أول تطعيم، تهانينا الولايات المتحدة!، تهانينا العالم!".

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

ويستخدم الأطباء اللقاح المرخص من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من إنتاج شركة "فايزر" و"بيونتيك".

وحصلت ممرضة تعمل في مشفى بنيويورك على أول جرعة لقاح في الولايات المتحدة خارج التجارب السريرية.

وقال الجنرال الأمريكي المسؤول عن توزيع الدواء في الولايات المتحدة غوستاف بيرنا، في وقت سابق إنه سيتم تسليم 3 ملايين جرعة من اللقاح إلى مراكز مجهزة في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وانتقلت شاحنات محملة باللقاحات إلى أجزاء مختلفة من البلاد من منشأة إنتاج العقار، شركة "فايزر" في مدينة كالامازو بولاية ميشيغان، يوم أمس الأحد.

كما بدأت كندا التطعيم، اليوم الاثنين، ما يجعلها الدولة الغربية الثالثة التي تبدأ حملات التطعيم بلقاح "فايزر" و"بينتيك" بعد أمريكا وبريطانيا.