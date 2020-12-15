إيران تندد بالعقوبات الأمريكية على تركيا

وكتب ظريف على "تويتر"، قائلا "إدمان الولايات المتحدة للعقوبات وازدراء القانون الدولي يظهر بوضوح تام مرة أخرى. ندين بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة على تركيا ونقف مع شعبها وحكومتها".
U.S. addiction to sanctions and contempt for international law at full display again.— Javad Zarif (@JZarif) December 15, 2020
We strongly condemn recent U.S. sanctions against Turkey and stand with its people and government.#NeighborsFirst
هذا وفرضت الولايات المتحدة، يوم أمس الاثنين، عقوبات على عدد من الأفراد على ارتباط بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.
ونقلت "رويترز" عن موقع تابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات على الإدارة التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين.
وأشار الموقع إلى أن هذه العقوبات تأتي كخطوة عقابية لأنقرة على شرائها منظومة دفاع جوي روسية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات الأمريكية تتضمن حظر جميع تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح التي كانت ممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية.
وذكر أن بلاده أوضحت لتركيا أن شراءها لمنظومة الدفاع الجوي الروسي "إس-400" سوف يعرض أمن التكنولوجيا العسكرية، والعسكريين في بلاده للخطر.
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