إيران تندد بالعقوبات الأمريكية على تركيا

أدان وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا بسبب شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" ووصفها بأنها "ازدراء للقانون الدولي".

وكتب ظريف على "تويتر"، قائلا "إدمان الولايات المتحدة للعقوبات وازدراء القانون الدولي يظهر بوضوح تام مرة أخرى. ندين بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة على تركيا ونقف مع شعبها وحكومتها".

U.S. addiction to sanctions and contempt for international law at full display again.



We strongly condemn recent U.S. sanctions against Turkey and stand with its people and government.#NeighborsFirst — Javad Zarif (@JZarif) December 15, 2020

هذا وفرضت الولايات المتحدة، يوم أمس الاثنين، عقوبات على عدد من الأفراد على ارتباط بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

ونقلت "رويترز" عن موقع تابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات على الإدارة التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين.

وأشار الموقع إلى أن هذه العقوبات تأتي كخطوة عقابية لأنقرة على شرائها منظومة دفاع جوي روسية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات الأمريكية تتضمن حظر جميع تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح التي كانت ممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية.

وذكر أن بلاده أوضحت لتركيا أن شراءها لمنظومة الدفاع الجوي الروسي "إس-400" سوف يعرض أمن التكنولوجيا العسكرية، والعسكريين في بلاده للخطر.