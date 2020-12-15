السفارة الروسية لدى بنين على اتصال وثيق مع السلطات للإفراج عن بحار روسي مختطف

أفادت السفارة الروسية لدى جمهورية بنين، اليوم الثلاثاء، بأنها تحافظ على اتصال وثيق مع سلطات البلاد المختصة ومالك سفينة "أغيسيلاوس" من أجل الإفراج عن البحار الروسي المختطف من على متن السفينة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة على حسابها في تويتر: "تحافظ السفارة الروسية لدى بنين على اتصال عمل وثيق مع السلطات المختصة ، وكذلك مع الشركة اليونانية المالكة للسفينة من أجل تنفيذ تدابير للإفراج الآمن عن البحار الروسي".

— Russie au Bénin 🇷🇺 (@AmbRusBen) December 15, 2020

وفي وقت سابق، أفادت السفارة الروسية لدى بنين وتوغو بأنه في ليلة 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، اختطف قراصنة أربعة من أفراد طاقم ناقلة النفط "أغيسيلاوس" في خليج غينيا، من بينهم مواطن روسي.

ومن جانبها، في 30 نوفمبر الماضي، أفادت بوابة شركة "درياد غلوبال" المتخصصة في الأمن البحري، بأن مجهولين هاجموا سفينة نقل النفط والمواد الكيميائية "إم في- أغيسيلاوس" في خليج غينيا. وبحسب تلك المعلومات، فإن السفينة التي تبحر تحت علم جزر مارشال، حاولت القيام بمناورات لمنع نزول أشخاص مجهولين على متنها.

وتقع جمهورية بنين وعاصمتها "بورتو نوفو" في غرب أفريقيا على مساحة نحو 110 آلاف كيلومتر مربع. تحدها من الغرب توغو ومن الشرق نيجيريا ومن الشمال بوركينا فاسو والنيجر. أما من الجنوب فتطل على خليج بنين، حيث تسكن غالبية السكان –نحو 8.8 مليون نسمة.