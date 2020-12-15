الأمير هاري وزوجته ميغان يدخلان عالم البودكاست في صفقة مع شركة "سبوتيفاي"

تسمح هذه الصفقة للزوجين هاري وميغان، بتنمية بصمتهم في البث والوسائط الصوتية. إنه أحدث استثمار لهما منذ أن أعلنا في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تخليهما عن أدوارهما كأعضاء بارزين في العائلة المالكة البريطانية ورغبتهما في أن يصبحا "مستقلين ماليا".
في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع هاري وميغان صفقة إنتاج متعددة السنوات مع نيتفليكس (Netflix )، كما شاركت ميغان في الترجمة الصوتية في الفيلم الوثائقي "Elephants" على Disney + .
وقالت الشركة في بيان صحفي لها، اليوم: "إن الاثنين سيستضيفان وينتجان بودكاست يبني المجتمع من خلال الخبرة المشتركة والسرد والقيم".
Prince Harry and his wife, Meghan Markle, have inked an exclusive multi-year deal with Spotify through newly formed production company Archewell Audio. Together, they plan to host and produce podcasts that uplift and entertain audiences https://t.co/o0AoAB7fxV pic.twitter.com/VsKxkwVVie— The Hollywood Reporter (@THR) December 15, 2020
تقدم هذه الشراكة محتوى حصريا من طرف أبرز المشاهير لخدمة وتنمية جمهور Spotify العالمي البالغ 320 مليون مستخدم نشط شهريا.
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