الصحة العالمية ترسل خبراء دوليين إلى الصين في يناير للتحقيق في منشأ كورونا

أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية هيدين هولدورسون، اليوم الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية تعتزم إرسال مجموعة دولية من الخبراء إلى الصين في شهر كانون الثاني/يناير القادم، لمعرفة منشأ فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

جنيف - سبوتنيك. وقال هولدرسون: "يمكننا أن نؤكد أن أعضاء الفريق الدولي يخططون للسفر إلى الصين في كانون الثاني/ يناير.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أنه تم تشكيل فريق خبراء لمعرفة أصل الفيروس "كرورونا" المستجد. وتضم المجموعة ممثلين من اليابان، قطر، الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فيتنام، أستراليا، هولندا ، بريطانيا والدنمارك. نيابة عن روسيا، يمثل المجموعة، نائب مدير الأبحاث في معهد "باستير" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في مدينة سانت بطرسبورغ، فلاديمير ديدكوف.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس "كورونا" المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، جائحة (وباءً عالميا).

وأجبرت الجائحة العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة .

وكانت السلطات الصينية، أعلنت في الـ11 من كانون الثاني/يناير 2020، عن أول حالة وفاة في مدينة ووهان، عقب إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.