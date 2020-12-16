الجيش التركي يستعد لاستلام نظام "حصار إيه +" الصاروخي

يستعد الجيش التركي لاستلام نظام "حصار إيه +" الصاروخي الجديد، بعد انتهاء اختباره بنجاح، بحسب إعلام رسمي.

وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية إن مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية استكملت اختبار القبول النهائي، للنظام الصاروخي المحلي للدفاع الجوي قبل دخوله المخزون الدفاعي للجيش.

وأضافت أنه تم "إنهاء اختبار النظام الصاروخي (+HİSAR-A) بنجاح، باستخدام رأس حربي من إنتاج معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التابعة لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك".

وأوضحت أنه تم تطوير النظام الصاروخي الجديد بالتعاون بين شركتي "أسيلسان" و"روكيتسان" التركيتين للصناعات الدفاعية بتنسيق مع مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية.

وأصبح نظام "حصار إيه +" جاهزًا للدخول إلى المخزون الدفاعي للبلاد، بعد اكتمال اختباراته بنجاح، وفق المصدر ذاته.

وعددت الوكالة التركية ما اعتبرتها مزايا نظام الدفاع الجوي الصاروخي الجديد، وقالت إنه قادر على إصابة 6 أهداف في وقت واحد، وبفاعلية تبلغ 360 درجة.

وقالت إن بإمكان "حصار إيه +" توفير دفاع فعال ضد الطائرات المسيرة وصواريخ "كروز"، وصواريخ جو -أرض ، كما يمكنه حماية الوحدات الثابتة والوحدات المدرعة المتحركة، فضلا عن قدرته على تغيير الموقع ورد فعل في وقت قصير.

وفي وقت سابق اليوم، قالت قناة "تي آر تي" التركية، في تدوينة على "تويتر"، إن تركيا نجحت في اختبار نسخة جديدة من نظام الدفاع الصاروخي تحمل اسم "حصار إيه +"، مشيرة إلى أنها أصبحت جاهزة للإنتاج على نطاق واسع.

ونشرت القناة مقطع فيديو يرصد لحظة اختبار قدرة صواريخ المنظومة على إسقاط أهداف جوية معادية في الجو.

ويقول موقع "ميسيل ديفينس أدفوكسي" الأمريكي، إن صواريخ "حصار" التركية هي منظومة دفاع جوي، وأن النسخة السابقة "حصار إيه"، هي منظومة صاروخية، قصيرة ومتوسطة المدى، مجهزة بصواريخ "أرض - جو" مداها 15 كيلومترا، ويوجد منها نسخة تحمل اسم "حصار - أو"، مداها 25 كيلومترا.

ويمكن إطلاق صواريخ كل النسخ عموديا، من منصة إطلاق محمولة على مركبات متحركة وهي مجهزة برؤوس حربية شديدة الانفجار، تتعقب الهدف بواسطة نظام رؤية بالأشعة تحت الحمراء وأشعة الليزر، بحسب الموقع الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن تلك المنظومة تمثل أهمية استراتيجية كبيرة للجيش التركي، لأنها تستطيع العمل بصورة مستقلة، لمواجهة الأهداف الجوية، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، يصعب على وسائل الدفاع الجوية البعيدة المدى إسقاطها.

وتحمل المنظومة صواريخ "أرض - جو" يمكنها إسقاط 5 أنواع من الأهداف المعادية، تشمل المقاتلات الحربية، والمروحيات، والطائرات المسيرة "الدرونز"، والصواريخ المجنحة، وصواريخ "جو - أرض"، التي تطلقها الطائرات ضد أهداف أرضية.