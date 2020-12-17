الاتحاد الأوروبي يحدد موعد بدء تحصين مواطنيه ضد كورونا

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، عن موعد انطلاق عملية تحصين المواطنين بلقاح كورونا في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية إن دول الاتحاد سوف تبدأ عملية التحصين بداية من 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وعلى حسابها بموقع تويتر كتبت فون دير لاين: "تبدأ حملة التحصين في أنحاء الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 ديسمبر".

It's Europe's moment. On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU. We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

​وفي وقت سابق دعت رئيسة المفوضية إلى بداية منسقة لعمليات التطعيم باللقاح في يوم واحد بدول التكتل البالغ عددها 27 دولة.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن لجنة خبراء سوف تجتمع يوم الاثنين المقبل من أجل تقييم لقاح شركة فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتيك الألمانية.

ومن المقرر أن تبدأ عملية توزيع اللقاح يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول من مقرات إنتاجه في بلجيكا وألمانيا.

لكن المفوضية قالت إنه سيكون على كل دولة من الدول السبع والعشرين تنظيم وتنسيق برامج التحصين الخاصة بها.