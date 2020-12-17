حريق وانفجارات في مستودع أسطوانات غاز باليونان

أثينا - سبوتنيك. وبحسب موقع "لاميا ناو" اليوناني، نشب الحريق في مستودع أسطوانات غاز لأسباب غير معروفة في حوالي الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت موسكو)، ثم حدث انفجار.

وبعد حوالي ساعة ونصف عندما كان رجال الإطفاء يتعاملون مع الحريق، حدث انفجار آخر أدى لجرح 3 أشخاص بينهم اثنين من رجال الإطفاء.

إلى جانب ذلك، تم إخلاء مبنيين سكنيين قرب مكان الحدث لأغراض أمنية.

جدير بالذكر أنه اندلع حريق في مستودع مهجور كان يحتله عشرات المهاجرين في إحدى ضواحي برشلونة، يوم الخميس الماضي، ما أدى إلى مقتل 3 على الأقل وإصابة 23 آخرين.

وتمت السيطرة على الحريق، الذي تسبب في خروج سحابة كثيفة من الدخان في الهواء، لكن السلطات قالت إن أجزاء من المبنى انهارت وهناك احتمال لسقوط المبنى بكامله، الأمر الذي قد يعقد جهود الانقاذ.

وقال بير أراجونيس القائم بأعمال رئيس منطقة كتالونيا ومسؤولون آخرون، إن مهاجرين غير شرعيين عادة ما كانوا ينامون في المستودع الذي يقع في ضاحية بادالونا الصناعية الكبيرة.

وقال خافيير جارسيا البيول، رئيس بلدية بادالونا، للصحفيين في المكان: "كانت عملية وضع يد نعرف منذ سنوات أنها قد تنتهي بمأساة".

وقال أراجونيس لمحطة "تي.في.إل"، إن كثيرين ممن كانوا ينامون داخل المكان عندما اندلع الحريق، في وقت متأخر أمس الأربعاء، نجحوا في الهرب.