أبل تغلق جميع متاجرها في كاليفورنيا وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

قالت شركة آبل في بيان لها، اليوم الأحد، إن جميع المتاجر البالغ عددها 53 في ولاية كاليفورنيا سيتم إغلاقها حتى إشعار آخر بسبب الارتفاع المثير للقلق في المستشفيات في الولاية.

قال متحدث باسم "أبل": "نظرًا لظروف كوفيد-19 الحالية في بعض المجتمعات التي نخدمها، فإننا نغلق مؤقتًا المتاجر في هذه المناطق"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

​وتابع: "نتخذ هذه الخطوة بحذر شديد لأننا نراقب الموقف عن كثب ونتطلع إلى عودة فرقنا وعملائنا في أقرب وقت ممكن".

وأكد أن العملاء سيبقون قادرين على استلام الطلبات الحالية عبر الإنترنت وحضور المواعيد المجدولة للدعم الفني.

تأتي هذه الخطوة الجذرية بعد أن أغلقت شركة التكنولوجيا العملاقة متاجرها في لوس أنجلوس، حسبما ذكرت الصحيفة.

شهدت ولاية كاليفورنيا أكثر من 1800000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 22400 حالة وفاة حتى ليلة السبت، وفقًا للوحة معلومات كوفيد-19 في الولاية.