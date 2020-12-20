الصحة الإسرائيلية: 2815 إصابة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية

وبحسب i24 فقد أكدت الوزارة أن إجمالي الوفيات بسبب كورونا قد بلغ حتى الآن 3070 حالة منذ تفشي الوباء.

وأوضحت الوزارة أن إسرائيل بها 23917 حالة نشطة من بينهم 445 مريضا في حالة خطيرة و135 حالة يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي

وكان صباح اليوم قد شهد بداية حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل، بينما تم تطعيم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة يولي إدلشتاين مساء أمس السبت.

وقد تلقى نتنياهو، 71 عامًا، اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبونتيك في مستشفى شيبا، الواقع في رمات غان، بالقرب من تل أبيب.

وبحسب وزارة الصحة فإن أول من سيتلقى التطعيم هم الطواقم الطبية والعاملين في قطاع الصحة، بحسب الترتيب التالي: الطاقم الطبي في المستشفيات، وصناديق المرضى، والعيادات الخاصة، وعيادات الأسنان، ومستشفيات الشيخوخة والطب النفسي، وطلاب التمريض والطب الذين يجرون جولات سريرية، وكذلك الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاما فما فوق.

يذكر أن إسرائيل كانت قد طلبت أكثر من 14 مليون جرعة من اللقاح من مختبرات فايزر ومودرنا، وقد تمت الموافقة على الأخيرة من قبل أكثر من 15 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وسويسرا.

واستلمت إسرائيل حتى الآن 700 ألف جرعة من لقاح شركة (فايزر) الأمريكية، إلا أنه وفق هيئة البث "حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ستتوفر في إسرائيل نحو 4 ملايين جرعة من اللقاحات، لكن لم يعرف إذا ما سيتم توفير اللقاحات لكافة المواطنين في البلاد خلال الفترة القصيرة".