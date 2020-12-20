ارتفاع عدد ضحايا الإعصار في الفلبين إلى 7 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا الإعصار المداري "فيكي"، اليوم الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول، الذي ضرب الفلبين إلى سبعة أشخاص وفقدان أربعة آخرين.

موسكو – سبوتنيك. وأشارت صحيفة "فلبين دايلي إنكوير" المحلية، لحدوث فيضان جراء الإعصار في عدد من المناطق في جزيرة مينداناو.

وتم تسجيل خمس وفيات في منطقة كاراجا، بالإضافة إلى وجود أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين على الجزيرة.

وذكرت الشرطة الفلبينية أن 853 شخصا ما زالوا في مراكز الإجلاء.

وأفادت الأنباء فى وقت سابق أن امرأتين توفيا فى بلدية ماهابلاغ بمقاطعة لييت نتيجة لانهيار أرضي.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يغادر الإعصار المداري الفلبين اليوم الأحد.