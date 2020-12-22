أنصار ترامب يعتزمون إقامة حفل تنصيبه للفترة الثانية عبر الإنترنت

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سيجري الحفل بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير في الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ويشار إلى أن الفعالية تنظم من قبل مجموعة مؤيدي ترامب وعددها 325 ألف شخص، والتي ليست على صلة مع أي منظمة رسمية. وقد أعلن 64 شخصاً عن رغبتهم بالمشاركة.

هذا وثبت المجمع الانتخابي فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 306 أصوات من أصوات الهيئة الناخبة الـ 538 متجاوزا العدد المطلوب للفوز بالرئاسة أي 270 صوتا، مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة. وبهذا يقترب جو بايدن، خطوة أخرى إلى البيت الأبيض مع تصديق الولايات الرئيسة في نظام المجمع الانتخابي رسميا، على فوزه في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مما ينهي بشكل فعلي سعي ترامب لتغيير النتائج.