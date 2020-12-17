بايدن: في هذه المعركة من أجل روح أمريكا انتصرت الديمقراطية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء، انتصار الديمقراطية في المعركة من أجل روح أمريكا.

وكتب بايدن على فيسبوك وتويتر، في هذه المعركة من أجل روح أمريكا، انتصرت الديمقراطية.

In this battle for the soul of America, democracy prevailed. — Joe Biden (@JoeBiden) December 17, 2020

وتفاعل العديد من المستخدمين مع أقوال الرئيس المنتخب، حيث علقت المستخدمة كاثرين على تويتر، "نحن الشعب صوتنا ضد الفاشية من أجل الديمقراطية! لقد حققنا ذلك!!".

WE THE PEOPLE voted out fascism for DEMOCRACY! We did it!!!



Watch & retweet. pic.twitter.com/tMHZVMNNJf — 🌎 The Tao of Kat 🌎 (@kathrynresister) December 17, 2020

ونشر مستخدم آخر صورة تقول، "لا تنسوا أبدا، أن الجمهوريون أصروا على أنكم تخاطرون بحياتكم للتصويت وسط الجائحة، ودعوكم بالمخادعين إن صوتم عن طريق البريد".

وأكد المستخدم مايك موجها كلامه لبايدن، "علينا أن نستخدم القانون إن كنا نريد تفادي الأساليب القذرة التي يستخدمها الجمهوريون، فهم يشبهون عصابات الجريمة المنظمة في البلاد، وعلينا محاكمتهم على جرائمهم".

President Elect Biden,



Democrats are always on defense. If we don't want to fight back by playing the same dirty games Republicans play, then let's use the law.



Much of the GOP is now akin to an organized crime syndicate. If there are clear cut crimes they must be prosecuted. — ⚓️ Navy Vet Mike - #Truth Matters!! (@NavyVetResister) December 17, 2020

وكتبت أنيتا على فيسبوك: لقد فزنا معركة الرئاسة لكن الحرب من أجل الديمقراطية مستمرة... ويجب أن نضمن عدم حدوث هذا الشذوذ مرة أخرى.

وقال بايدن قبل ساعات أيضا، "كامالا هارس وأنا نقوم ببناء مجلس وزراء تاريخي، حكومة تشبه أمريكا وتستغل أفضل ما تقدمه هذه الأمة".

هذا وثبت المجمع الانتخابي فوز بايدن، في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 306 أصوات من أصوات الهيئة الناخبة الـ 538 متجاوزا العدد المطلوب للفوز بالرئاسة أي 270 صوتا، مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة. وبهذا يقترب جو بايدن، خطوة أخرى أقرب إلى البيت الأبيض مع تصديق الولايات الرئيسة في نظام المجمع الانتخابي رسميا، على فوزه في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مما ينهي بشكل فعلي سعي ترامب لتغيير النتائج.