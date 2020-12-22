وسط توترات مع تركيا... اليونان تستعين بإسرائيل لتأهيل قواتها الجوية مقابل ثمن باهظ

أبرمت اليونان مع شركة "إلبيط" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتدريب طياري سلاح الجو اليوناني في المركز الدولي للتدريب على الطيران في كالاماتا، لمدة 22 عاما، مقابل 62.5 مليون يورو سنويا.

موسكو- سبوتنيك. في مناقصة لمشروع إنشاء مركز دولي للتدريب على الطيران في قاعدة كالاماتا الجوية، فازت شركة "إلبيط" الإسرائيلية على "سي أيه إي" الكندية، حسبما أفادت صحيفة "بروتو تيما".

وتم تقييم العرض الجانب الإسرائيلي من قبل وزارة الدفاع الوطني والحكومة اليونانية ككل على أنه أكثر فائدة مقارنة بعرض "سي أيه إي" الكندية، سواء من حيث المكون المالي أو من حيث التدريب.

وتبلغ تكلفة العرض الإسرائيلي 1.375 مليار يورو لمدة 22 عاما أي أنه سيكلف ميزانية الدولة 62.5 مليون يورو سنويا. في حين أن العرض الكندي بلغت قيمته 1.254 مليار يورو على مدى 20 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحجة القوية للإسرائيليين هي علاقة تعاون جيدة مع اليونان، والتدريب المشترك لطياري سلاح الجو اليوناني في مناورات مشتركة مع القوات الجوية الإسرائيلية وفهم دور تركيا المزعزع للاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط".

في 10 كانون الأول/ ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة بسبب ما وصفه بـ"سلوكها غير القانوني والعدائي" تجاه اليونان وقبرص.

ويوم الجمعة الماضي، ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه يرغب في فتح "صفحة جديدة" مع التكتل الأوروبي.