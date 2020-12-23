مفاجأة... ماذا قال قائد فيلق القدس لرئيس وزراء العراق بشأن قصف منشآت أمريكية؟

كشفت وسائل إعلام عراقية، تفاصيل الزيارة الرسمية الخاطفة التي قام بها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "العراق اليوم"، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن "الجنرال قاآني أبلغ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رفض القيادة الإيرانية لعمليات قصف البعثات الدبلوماسية التي تقوم بها جهات خارجة عن القانون، وأن طهران تدعم جهود الحكومة العراقية في بسط الأمن والنظام، وحماية المصالح الوطنية العراقية".

وأشارت المصادر، إلى أن "الجنرال قاآني أبلغ الكاظمي أيضاً بعدم وقوف أي فصيل محسوب على جناح المقاومة، بمثل هذه الأفعال التي تؤثر على استقرار العراق، وتمس مصالحه، فضلا عن بحثه جملة من القضايا المشتركة بين البلدين".

وأوضحت المصارد أن "زيارة قائد فيلق القدس إلى بغداد رسمية، وتمت بموافقة الحكومة العراقية وعلمها، وحسب السياقات القانونية المتبعة في مثل هذه الزيارات الرسمية"، مشيرة إلى أنها "تعد الزيارة الثانية للجنرال قاآني في غضون شهر واحد، وتتم عبر قنوات الحكومة العراقية الرسمية لبحث ملفات وقضايا مشتركة تهم البلدين الجارين".

كانت قناة "العالم" الإيرانية ذكرت أن "قائد فيلق القدس لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني يزور بغداد ويلتقي كبار المسؤولين العراقيين"، مضيفة أن " الزيارة كانت مجدولة مسبقا، ولا علاقه لها بموضوع استهداف السفارة الأمريكية في بغداد".

وزار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العراق في فترات سابقة والتقى كبار المسؤولين في البلد وبحث معهم تطوير العلاقات الثنائية. وقال السفير الإيراني لدى بغداد السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي إن "اللواء إسماعيل قاآني التقى خلال زيارته برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وباقي المسؤولين العراقيين".

يذكر أن إيران كانت أول دولة تدعم العراق في حربه ضد "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا)، وذلك منذ اللحظة الأولى لسقوط 3 محافظات عراقية بيد التنظيم، حيث أرسلت مستشارين عسكريين وأسلحة وذخائر، وشارك متطوعون إيرانيون في القتال ضد عناصر "داعش"، كما تربط بغداد وطهران علاقات تاريخية وتتهم بعض الجهات العراقية إيران بالتدخل بالشؤون العراقية في جميع المجالات.