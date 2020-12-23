فايزر تسلم واشنطن 100 مليون جرعة إضافية من لقاحها ضد كورونا بحلول يوليو المقبل

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، أنها ستمد الولايات المتحدة بمئة مليون جرعة إضافية من لقاحها ضد وباء "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الجرعات في أمريكا إلى 200 مليون، تُسلم جميعها بحلول 31 تموز/ يوليو المقبل.

القاهرة - سبوتنيك. جاء في بيان للشركة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن "شركتي فايزر وبيونتيك ستزودان الولايات المتحدة بـ100 مليون جرعة إضافية من لقاحهما ضد كورونا، وبذلك يصل إجمالي الجرعات في الولايات المتحدة إلى 200 مليون".

وأضاف البيان أنه "من المتوقع تسليم 200 مليون جرعة بحلول 31 تموز/ يوليو 2021، ما يسمح بتلقيح 100 مليون شخص في الولايات المتحدة".

ووافقت السلطات الأمريكية على لقاحين للوقاية من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ومنحتهما ترخيص الاستخدام الطارئ.

وتتحرى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية عن خمس حالات حساسية لأفراد تلقوا لقاح "فايزر-بيونتك" في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.