إعلام: تركيا تعيد سفينة أشعلت توترا مع اليونان إلى شرقي المتوسط

كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن عودة سفينة تركية إلى شرقي المتوسط، سبق وأشعلت توترا مع اليونان.

وأوضحت شبكة "سي إن إن ترك" الأمريكية الناطقة بالتركية أن سفينة الأبحاث "أوروتش رئيس" غادرت ميناء أنطاليا اليوم الأربعاء، لمواصلة عملها شرقي المتوسط.

وأشارت الشبكة إلى أن السفينة كانت قد عادت إلى ميناء أنطاليا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، من أجل الصيانة والتزود بالوقود، وبعد انتهاء أعمال الصيانة عادت لعملها مجددا.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق، أن السفينة تجري مسحا زلزليا في المنطقة، وتسعى للحصول على القراءات السيزيمية للمنطقة.

وكان إرسال أنقرة للسفينة قد أحدث من جديد توترا بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى، وهو ما جعل الخارجية الأمريكية، تدعو أنقرة إلى وقف أنشطة التنقيب شرقي المتوسط، والعودة إلى المباحثات الاستكشافية مع اليونان.

ووصفت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أوتاغوس في بيان، استئناف سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" التركية لأنشطتها في مياه شرقي المتوسط بأنه "استفزاز".

وصرح الاتحاد الأوروبي حينها أيضا، أنه "سيعاقب تركيا إذا استمرت في عملياتها في المنطقة في خطوة قالت أنقرة إنها "ستؤدي إلى زيادة توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".