حريق هائل بمخيم لاجئين في البوسنة... فيديو

دمرت النيران أحد مخيمات اللاجئين في البوسنة، وتسبب ذلك في تشريد نحو 1200 لاجئ، بينما تقول الشرطة إن الحريق من المحتمل أن يكون متعمدا.

ذكرت ذلك إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" اليوم الخميس، مشيرة إلى أن النار اشتعلت في مخيم "ليبا" الواقع في مدينة بيهاتش غربي البوسنة.

A fire destroyed a refugee camp housing nearly 1,200 people in northwestern Bosnia. pic.twitter.com/SQ0iBOzBhC — DW News (@dwnews) December 24, 2020

ونشرت "دويتشه فيله" مقطع فيديو يرصد وجود اللاجئين في الخلاء، بينما تحاول السلطات المحلية توفير أماكن بديلة للإقامة في المنطقة.

يذكر أن المخيم يعد واحدا من المخيمات الضخمة التي يوجد فيها نحو 1200 لاجيء ينتمون إلى عدة دول.