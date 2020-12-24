مسؤول ألماني: سننتهي من مشروع "التيار الشمالي 2" بغض النظر عن رغبة أمريكا

أكد البوندستاغ (البرلمان الألماني)، أن مشروع "التيار الشمالي 2" الذي من المقرر أن ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، سيكتمل، بغض النظر عن رد فعل الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها أو الإدارة الجديدة.

برلين- سبوتنيك. وقال فالديمار غيردت، عضو لجنة البوندستاغ للشؤون الخارجية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "مهما كان الوضع في أمريكا، هناك شيء واحد يوحدهم جميعا، وهو رغبة كبيرة في عدم إقامة علاقات بين روسيا وألمانيا وأن تكون لهما طبيعة بناءة وتجارية. سيتم الانتهاء من المشروع بغض النظر عن سلوك الإدارة الجديدة أو الحالية".

يوم الأربعاء، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض سوف يفرض في الأسابيع المقبلة جولة جديدة من العقوبات قيل إنها ستوجه ضربة قاتلة لمشروع خط أنابيب الغاز.

وبحسب المشرع، فإن استكمال مشروع خط الأنابيب سيكون اختبارا جادا للحكومة الألمانية وسيادة قراراتها، ويعتقد السياسي أن برلين ليس لديها خيار سوى دعم المشروع، حيث تعاني ألمانيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، حاليا من نقص في مصادر الطاقة.

وأضاف غيردت أن

رغبة واشنطن في تعطيل بناء خط الأنابيب يساهم فقط في تقارب برلين مع موسكو.

يهدف المشروع إلى مد خط أنابيب مزدوج بطول 745 ميلا لنقل ما يصل إلى تريليوني قدم مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا، وتعارضه واشنطن حيث تسعى لتصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، فيما وصفت موسكو تصرفات واشنطن، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات، بأنها رغبة في المنافسة غير العادلة.

توقف بناء خط الأنابيب قبل عام بعد تهديد بفرض عقوبات أمريكية أجبر شركة خطوط الأنابيب السويسرية "Allseas" على الانسحاب من المشروع مع بقاء 100 ميل فقط من خط الأنابيب للانتهاء.

في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني ، قالت الشركة المشغلة للمشروع "Nord Stream 2 AG" إنها تخطط لاستئناف مد الأنابيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة الألمانية هذا العام.