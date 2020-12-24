اعتقال مسؤول إيراني وفصله من عمله بسبب رقصة في غرفة أمام نساء... فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يظهر أحد مديري دائرة البريد، في محافظة هرمزغان الإيرانية وهو يرقص أمام عدد من الموظفات.

ولم تمض ساعات على الواقعة حتى أعلن المدير العام لدائرة البريد الحكومية، عبد الله عبدلي، عن إقالة المدير، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

مسوول روابط‌عمومی اداره‌کل پست هرمزگان که در فیلمی برای کارمندان این اداره می‌رقصد، از سمت‌اش برکنارشده، به هیات‌ تخلفات اداری معرفی شد.



مدیرکل پست هرمزگان گفت این کلیپ که «در ساختمان اداری این اداره‌کل» ضبط شده، ناشایست و خارج‌از عرف بوده و بابت آن‌ عذرخواسته‌است.#رقص pic.twitter.com/Gb6poITzoB — Tavaana (@Tavaana) December 23, 2020

وقال عبدلي إن الموظف مارس "سلوكا خاطئا خارجا عن العُرف في مقر الدائرة"، مقدما "الاعتذار والأسف" على ما حصل.

وأضاف أنه "تمت إقالة هذا الشخص من منصبه وإحالته لقسم المخالفات الإدارية بسبب هذا السلوك المتعارض مع قواعد العمل".

غلامرضا طيبى مسئول روابط عمومى پست هرمزگان در حال خدمت به مردم هرمزگان ،خسته نباشی خدمتگزار pic.twitter.com/Av1nzRRgxd — مرتضی رمضانی (@rj_mori) December 23, 2020

وأوضح مركز "تفانا" الإيراني لحقوق الإنسان، أن الشخص الذي مارس الرقص أمام الموظفات يدعى غلام رضا طيبي، المدير العام لقسم العلاقات العامة بدائرة البريد في محافظة هرمزغان.

وجاءت التعليقات مختلفة على مواقع التواصل، بين منتقد ومرحب.

كما تعامل آخرون مع الواقعة بفكاهة، قائلين إن هذا المدير يعرض خدماته للمواطنين.