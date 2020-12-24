اعتقال مسؤول إيراني وفصله من عمله بسبب رقصة في غرفة أمام نساء... فيديو

ولم تمض ساعات على الواقعة حتى أعلن المدير العام لدائرة البريد الحكومية، عبد الله عبدلي، عن إقالة المدير، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.
مسوول روابطعمومی ادارهکل پست هرمزگان که در فیلمی برای کارمندان این اداره میرقصد، از سمتاش برکنارشده، به هیات تخلفات اداری معرفی شد.— Tavaana (@Tavaana) December 23, 2020
مدیرکل پست هرمزگان گفت این کلیپ که «در ساختمان اداری این ادارهکل» ضبط شده، ناشایست و خارجاز عرف بوده و بابت آن عذرخواستهاست.#رقص pic.twitter.com/Gb6poITzoB
وقال عبدلي إن الموظف مارس "سلوكا خاطئا خارجا عن العُرف في مقر الدائرة"، مقدما "الاعتذار والأسف" على ما حصل.
وأضاف أنه "تمت إقالة هذا الشخص من منصبه وإحالته لقسم المخالفات الإدارية بسبب هذا السلوك المتعارض مع قواعد العمل".
غلامرضا طيبى مسئول روابط عمومى پست هرمزگان در حال خدمت به مردم هرمزگان ،خسته نباشی خدمتگزار pic.twitter.com/Av1nzRRgxd— مرتضی رمضانی (@rj_mori) December 23, 2020
وأوضح مركز "تفانا" الإيراني لحقوق الإنسان، أن الشخص الذي مارس الرقص أمام الموظفات يدعى غلام رضا طيبي، المدير العام لقسم العلاقات العامة بدائرة البريد في محافظة هرمزغان.
وجاءت التعليقات مختلفة على مواقع التواصل، بين منتقد ومرحب.
كما تعامل آخرون مع الواقعة بفكاهة، قائلين إن هذا المدير يعرض خدماته للمواطنين.
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