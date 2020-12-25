إثيوبيا: ترامب كان لديه فهم خاطئ عن سد النهضة وسنعمل مع بايدن لشرح رؤيتنا

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والإدارة الأمريكية الجديدة ستستمر بروح من التعاون والمنفعة المتبادلة.

وأضاف المتحدث في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء اﻹثيوبية أن الرئيس دونالد ترامب كان لديه فهم خاطئ وموقف غير دقيق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وصرح السفير دينا بأن إثيوبيا ستعمل عن كثب مع إدارة بايدن لشرح رؤية إثيوبيا التنموية للتخلص من الفقر، متابعا "نعتقد أن الإدارة الجديدة لجو بايدن ستخرج بأفكار جيدة لأفريقيا".

وقال المتحدث إن إثيوبيا ستواصل العمل مع إدارة جو بايدن على أساس المصالح المشتركة، مضيفا أن إثيوبيا مستعدة لتوضيح سياستها الاقتصادية والدبلوماسية للإدارة الجديدة.

وأضاف المتحدث أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

كما أعرب عن أمله في أن تعمل إدارة بايدن الجديدة بروح من التعاون ليس فقط مع إثيوبيا ولكن أيضًا مع أفريقيا بأكملها.

يذكر أن إثيوبيا هي أحد شركاء التنمية الرئيسيين للولايات المتحدة في أفريقيا وقدمت ﻹثيوبيا أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي كمساعدات إنمائية على مدى السنوات الخمس الماضية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال، إن "الوضع في سد النهضة خطير، وأنه قد ينتهي الأمر بالقاهرة بأن تنسف ذلك السد"، مضيفا أنه توسط في اتفاق لحل القضية، لكن "إثيوبيا انتهكت الاتفاق مما دفعه إلى قطع التمويل عنها".