7 قتلى و13 مفقودا جراء الانهيار الجليدي بطهران

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن مقتل 7 وفقد 13 آخرين جراء الانهيار الجليدي في العاصمة، طهران.

ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم السبت، عن منصور دورهاتي، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة طهران ، أنه تم عن التعرف على قتيل آخر جراء الانهيار الجليدي، مؤكدا أنه تم العثور على جثث 7 أشخاص قتلوا جراء انهيار جليدي وقع أمس الجمعة، في مرتفعات طهران ولا يزال مصير 13 شخصا مجهولا.

وذكر منصور دورهاتي، أنه تم العثور على 7 أشخاص عقب الانهيار الجليدي الذي وقع في مرتفعات طهران، أمس الجمعة، فيما بات 13 شخصا في عداد المفقودين.

وأكد دورهاتي وجود 20 فريق إغاثة و100 من رجال الإغاثة في المنطقة المنكوبة للبحث عن المفقودين، مشيرا إلى تسليم 6 جثث لقوى الأمن الداخلي كما أن هناك حالة وفاة واحدة بحوزة قوات الإغاثة.

وأوضح منصور دورهاتي، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة طهران، أن هناك مروحية تعمل إلى جانب فرق الإنقاذ وقد قامت بـ 9 طلعات جوية للبحث عن المفقودين.