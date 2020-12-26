قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، إن بلاده لم تسجل أي إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.

ونقلت قناة "TRT" التركية، مساء اليوم السبت، عن قوجة أن بلاده لم تسجل أي إصابة بالسلالة الجديدة للفيروس التي تم اكتشافها في بريطانيا، مؤخرا، وذلك في الوقت الذي أعلنت السلطات التركية توقيع اتفاق بين الوزارة وشركة "بيونتيك" لشراء لقاحات "فايزر".

ومن المنتظر أن تصل حوالي 550 ألف جرعة لقاح من شركة "بيونتيك" إلى تركيا حتى نهاية العام أو مطلع يناير/ كانون الثاني.

#عاجل | وزير الصحة التركي: لم نسجل أي إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا التي تم اكتشافها في #بريطانيا — TRT عربي (@TRTArabi) December 26, 2020

وكان وزير الصحة التركي، قد أعلن، أمس الجمعة، أن سلطات البلاد ألزمت جميع الركاب الذين يصلون من الخارج، اعتبارا من 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد.

وسبق وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، عن فرض حظر تجوال على مدار الساعة في تركيا في أعياد رأس السنة الجديدة، اعتباراً من الساعة 21:00 يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول وحتى الـ05:00 يوم 4 يناير/ كانون الثاني 2021.

وحتى 25 من ديسمبر الحالي، سجلت تركيا أكثر من مليونين و100 ألف إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم نحو 20 ألفًا، بحسب وزارة الصحة التركية.