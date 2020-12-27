رئيس "مثير للجدل" يوجه رسالة إلى أمريكا: لا لقاح يعني عدم بقاء قواتكم هنا

أخطر الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، المثير للجدل دائما، الولايات المتحدة الأمريكية، بالبقاء على موقفه إزاء إلغاء اتفاقية القوات الزائرة، إذا لم تقم واشنطن بتزويد بلاده بلقاحات ضد كورونا.

وقال الرئيس الفلبيني: "لا لقاح، لا تبقى هنا".

وطالب دوتيرتي، خلال اجتماع حكومي، بـ"أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الولايات المتحدة"، لقاء وقف العمل بـ"إنهاء اتفاقية القوات الزائرة (VFA)"، وذلك حسب موقع "Globalnation Inquirer".

وأمر الرئيس دوتيرتي بإنهاء اتفاقية "VFA" في فبراير/ شباط الماضي، ردا على إلغاء تأشيرة الولايات المتحدة للسيناتور، رونالد ديلا روزا، قائد الشرطة السابق الذي قاد حرب الرئيس دوتيرتي القاسية على المخدرات.

جدير بالذكر أن اتفاقية "VFA"، الموقعة عام 1998، منحت الوضع القانوني للقوات الأمريكية التي تم تناوبها في البلاد، لإجراء التدريبات العسكرية، وعمليات المساعدة الإنسانية.