ترامب يدعو الحزب الجمهوري للنضال من أجل فوزه في الانتخابات

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأحد، الحزب الجمهوري للنضال من أجل "فوزه في الانتخابات الرئاسية".

وكتب ترامب في حسابه على "تويتر" : "حان الوقت لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين للتصعيد والنضال من أجل الرئاسة، مثلما كان ليفعل الديمقراطيون إذا كانوا قد فازوا بالفعل. الدليل لا يقبل الجدل! هناك انخفاض كبير في أوراق الاقتراع في وقت متأخر من الليل بالبريد في الولايات المتأرجحة، وحشو صناديق الاقتراع، والناخبين المزدوجين، والناخبين الموتى".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

كما اتهم ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية بالتقاعس عن كشف "أكبر عملية تزوير في تاريخ البلاد" في الانتخابات الرئاسية.

وجدد ترامب، هجومه على الرئيس المنتخب جو بادين، ووصفه بـ"الرئيس المزيف"، بسبب ما اعتبره عمليات تزوير لم يقدم دليلا على صحتها.

وكتب ترامب، على "تويتر" أمس السبت: "أخبرني جندي صغير يعمل في أفغانستان أن الانتخابات التي تجرى هناك هي أفضل من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 وأكثر منها أمنا".