لأول مرة في إيران... تصنيع توربين بقدرة 250 كيلوواط لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح

قال مدير عام دائرة مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة الإيرانية، علي شب نورد، إن بلاده تمكنت ولأول مرة من تصنيع توربين بقدرة 250 كيلوواط لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن شب نورد أنه وخلال الشهرين الأخيرين تم إضافة شبكة توزيع الكهرباء في البلاد بـ119 محطة لإنتاج الكهرباء بسعة إجمالية وصلت إلى 2 ميغاواواط، ليبلغ مجموع توليد الكهرباء بطاقة الرياح إلى 55 ميغاواط بواسطة 4651 محطة رياحية.

وذكرت الوكالة أن إيران تسعى إلى تحقيق مشاريع في مجال إنتاج الطاقة، في إطار جهود رامية إلى زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة، نظرا لاحتوائها على تضاريس ملائمة لهذا النوع من الطاقة وفي ظل هذه السياسة، اتخذت خلال السنوات الماضية تدابير لزيادة قدرة إنتاج الطاقة عبر مصادر متعددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية.

وأدى تشغيل محطات الطاقة المتجددة إلى انخفاض خسائر شبكات الكهرباء بمقدار 459 مليون كيلوواط في الساعة، ساهم في عدم انبعاث أكثر من 18 ألف طن من الملوثات المحلية.

وأكدت الوكالة الإيرانية أن هناك محطات قيد الإنشاء لانتاج 384 ميغاواط من الطاقة المتجددة، وتشير الأرقام في هذا المجال إلى أن 44 بالمائة من محطات الطاقة المتجددة في البلاد تعمل بالطاقة الشمسية، و34 بالمائة تعمل بطاقة الرياح، و12 بالمائة بالطاقة المائية الصغيرة، و2 بالمائة تعمل بواسطة إعادة التدوير الحراري.