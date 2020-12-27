اتهام عسكري بالجيش في إطلاق نار بولاية إيلينوي الأمريكية

وجهت السلطات الأمنية في أمريكا، اتهاما لعسكري بالجيش في حادث إطلاق نار في إيلينوي.

وحسب وكالة رويترز تم اتهام عسكري عمره 37 عاما، بإطلاق النيران في صالة بولينج بولاية إيلينوي مساء السبت.

واليوم الأحد، قال قائد شرطة روكفورد، إن "رجلا يدعى ديوك ويب فتح النار في صالة دون كارتر لينز للبولينج في روكفورد بولاية إيلينوي، مما أودى بحياة ثلاثة أفراد وإصابة ثلاثة آخرين".

ويواجه المتهم تهما بالقتل ومحاولات القتل أيضا.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا بإطلاق نيران في صالة البولينج، حيث تمكن أفرادها من إلقاء القبض على مشتبه به.

فتح مسلح النار داخل صالة بولينغ بولاية إلينوي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين ليلة السبت فيما تعتقد السلطات أنه هجوم عشوائي.

يشار إلى أن مدينة روكفورد تقع على بعد 130 كيلومترًا شمال غرب شيكاغو.