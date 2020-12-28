قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن الحزب الشيوعي الصيني على الأديان تستهدف المسيحيين والمسلمين والبوذيين وأنصار الفالون غونغ على حد سواء.

وجاء في تغريدة بومبيو: "حرب الحزب الشيوعي الصيني على الأديان تستهدف المسيحيين والمسلمين والبوذيين وأنصار الفالون غونغ على حد سواء. الحزب الشيوعي الصيني لم يستثن أحدًا".

RT @StateDept: وزير الخارجية، مايكل بومبيو: حرب الحزب الشيوعي الصيني على الأديان تستهدف المسيحيين والمسلمين والبوذيين وأنصار الفالون غونغ على حد سواء. الحزب الشيوعي الصيني لم يستثن أحدًا. pic.twitter.com/7gscoqCayS — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) December 28, 2020

​وعلق وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق، على بناء شبكة الجيل الخامس من قبل شركة "هواوي" الصينية: "نحن نخطط لحماية الأمن القومي الأمريكي، لا نريد أن ينتهي الأمر بالبيانات الخاصة بالأمريكيين في أيدي الطرف الصيني الشيوعي"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف بومبيو: "نريد أن نرى جميع الدول تتفهم الحرية والديمقراطية وتقدرها، وأن تعلم أنه من المهم لشعبها وقيادتها فهم هذا التهديد الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني، يجب العمل على حد سواء وبشكل جماعي لاستعادة ما هو حق لنا".