الصحة الإسرائيلية تعلق على وفاة شخص عقب تلقيه لقاح كورونا

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بيانا لكشف ملابسات وفاة شخص مسن بعد تناوله اللقاح المضاد لفيروس كورونا بنحو ساعة.

وقالت وزارة الصحة إن المتوفى يبلغ من العمر 75 عاما، وأنه كان يعاني من أمراض في القلب، وتعرض خلال السنوات الأخيرة لعدة نوبات، بحسب القناة "13" الإسرائيلية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت".

واستبعدت الوزارة أن يكون هناك علاقة بين اللقاح ووفاة المسن الإسرائيلي الذي يقطن بلدة بيسان شمالي البلاد.

من جانبه، قال المدير العام لوزارة الصحة، البروفيسور حزي ليفي، إنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس قسم السلامة والجودة في وزارة الصحة، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وأضاف أنه تم تطعيم نحو 99 ألف إسرائيلي أمس، ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح منذ بدء عملية التطعيم قبل 8 أيام إلى 379 ألف.

وتشهد إسرائيل إغلاقا، بدأ تطبيقه منذ مساء أمس ويفترض أن يستمر لأسبوعين حال انخفضت أعداد الإصابات بكورونا.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم تسجيل 3498 إصابة و16 وفاة بالوباء.