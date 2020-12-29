مجلس النواب الأمريكي يتجاوز فيتو ترامب ويقر ميزانية الدفاع للعام المقبل

وبذلك تجاوز الكونغرس الأمريكي حق النقض الذي تقدم به الرئيس الحالي دونالد ترامب، وهو أول تصويت لإلغاء حق النقض (فيتو) ضد ترامب من قبل الكونغرس.



ويحتاج تصويت مجلس النواب إلى موافقة ثلثي مجلس الشيوخ من أجل تجاوز نقض ترامب رسميا.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ التصويت على تجاوز (فيتو) ترامب، اليوم الثلاثاء، رغم أن التصويت النهائي قد يستغرق عدة أيام، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول، رفضه ميزانية الدفاع، وقرر إعادتها مجددا إلى الكونغرس الأمريكي.

وأشار البيت الأبيض في وقت سابق خلال بيان نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى، أن ترامب قال في حيثيات رفضه إنه "لن يقدم هدية إلى الصين وروسيا، بالموافقة على تلك الميزانية".

وقال ترامب: "لسوء الحظ، فشلت تلك الميزانية في تضمين تدابير الأمن القومي الحاسمة، وتضمنت بنودا، لا تحترم قدامى المحاربين لدينا وتاريخ جيشنا، وتتعارض مع الجهود التي تبذلها إدارتي لوضع أمريكا في المرتبة الأولى في إجراءاتنا المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية".