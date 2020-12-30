بعد إقرار لقاح أكسفورد - استرازينيكا... جونسون يعرب عن سعادته ويؤكد السعي لتطعيم أكبر عدد ممكن

وقال جونسون في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه "أمر رائع للغاية أنه تمت الموافقة على لقاح استرازينيكا/ أكسفورد".

وأكد جونسون أن بلاده ستتحرك لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين باللقاح الجديد.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أقرت المملكة المتحدة الاستخدام الطارئ للقاح أكسفورد المضاد لكورونا، وبدء عملية التطعيم به في وقت مبكر من العام المقبل.

وفي بيان لها قالت الحكومة إنها وافقت على توصية وكالة الأدوية ومنتجات الرعاية في بريطانيا، باستخدام لقاح جامعة أكسفورد وشركة اسرازينيكا.

وأكدت الحكومة استيفاء اللقاح معايير السلامة والجودة والفاعلية الصارمة.

وأصبحت بريطانيا، اليوم، أول دولة في العالم توافق على لقاح "أسترازينيكا" لمواجهة كورونا والذي طورته جامعة أكسفورد في الوقت الذي تكافح فيه زيادة كبيرة في أعداد الإصابات في الشتاء مدفوعة بنوع جديد شديد العدوى من الفيروس.