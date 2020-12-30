روسيا تسلم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" إلى صربيا

سلمت روسيا الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لتطعيم المواطنين الصرب ضد فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، 30 ديسمبر. وفقا لبث أجرته وكالة "تانيوغ".

وتم إحضار عبوات اللقاح إلى معهد تورلاك لعلم الفيروسات. ومن المفترض أنه تم إرسال 5 آلاف جرعة من اللقاح إلى صربيا.

وبحضور الصحفيين، تم فتح أحد الطرود، وعرض الأطباء الذين استقبلوا الشحنة صناديق اللقاح الروسي.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وصلت 20 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى صربيا، وكان خبراء من وكالة الأدوية يحققون في العقار لمعرفة ما إذا كان بإمكان صربيا استخدامه.

في 20 ديسمبر، أعلن رئيس الجمهورية ألكسندر فوتشيتش أن صربيا تدرس إمكانية الإنتاج المشترك لـ"سبوتنيك V". وأشار إلى أن هذا الموضوع نوقش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لفوتشيتش، يقدر المتخصصون الصرب جودة اللقاح الروسي.

في وقت سابق من ديسمبر، أعلن لافروف أن روسيا وصربيا أكدتا عزمهما على تطوير التعاون لمكافحة فيروس كورونا. ويتواصل خبراء من البلدين فيما يتعلق بتطوير وإنتاج لقاح ضد كوفيد 19.