وكالة: شكوك حول استمرار نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

أثارت تقارير صحفية أمريكية، شكوكا حول استمرار نانسي بيلوسي، في رئاسة مجلس النواب الأمريكي.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن إعادة انتخاب بيلوسي في رئاسة مجلس النواب الأمريكي، سيحتاج جهدا كبيرا تلك المرة، أصعب من المرة السابقة.

وتواجه أول سيدة في تاريخ الولايات المتحدة تولترئاسة مجلس النواب الأمريكي حملة معارضة شرسة في تلك المرة داخل الكونغرس، قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.

ولكن بيلوسي في تصريحات صحفية هذا الأسبوع، أنها حسمت مسألة التصويت على توليها رئاسة مجلس النواب.

ولكن الوكالة الأمريكية قالت إن حسابات بيلوسي تلك المرة لا تسمح بأي هامش للخطأ، لأنها تقف فعليا على الحافة.

والأزمة، بحسب الوكالة الأمريكية أن بيلوسي تواجه معارضة من داخل الحزب الديمقراطي، حيث يوجد نحو 15 نائبا ديمقراطيا يعارضون توليها المنصب، وهو ما قد يدخل مجلس النواب في أزمة لم تحدث منذ الحرب الأهلية.