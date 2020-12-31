وفاة أربعة أشخاص في انفجار منجم بكازاخستان

توفي ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب شخص، اليوم الخميس، في انفجار بمنجم في منطقة أكتوب بكازاخستان.

ووفقا للخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية وقع الحادث أثناء تنفيذ عمليات تفجير. ويجري التحقيق في سبب الحادث.

ويقع المنجم على بعد 30 كيلومترًا من قرية في كاكتاو الواقعة في منطقة أكتوبي وتعود ملكيته لشركة "أكتوبي كوبير كومباني" ويتم فيخ استخراج خامات النحاس والنحاس والزنك.

وفي وقت سابق لقي 18 عاملا حتفهم بعد أن كانوا محاصرين في منجم في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، بعد تسرب أول أكسيد الكربون.

وكان 24 عاملا يقومون بتفكيك المعدات تحت الأرض بعد إغلاق المنجم لأكثر من شهرين. وتحقق السلطات بأسباب الحادث.