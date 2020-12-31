عالم فيروسات يكشف عن سلالة إيطالية لكورونا منتشرة منذ أغسطس

كشف عالم فيروسات إيطالي، عن سلالة لفيروس كورونا، تنتشر في بلاده منذ أوائل أغسطس/ آب.

قال رئيس الجمعية الإيطالية لعلم الفيروسات (Siv-Isv) أرنالدو كاروزو إن هذه السلالة مختلفة عن فيروس كورونا (سارس ـ كوف ـ 2) و"تشبه إلى حد بعيد تلك الإنجليزية سيئة السمعة"، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.

وأوضح أن السلالة الإيطالية جرى اكتشافها في مدينة بريشا، بمقاطعة لومبارديا شمالي البلاد.

وأشار إلى أن هذه السلالة تسبق تلك التي ظهرت مؤخرا في المملكة المتحدة ثم انتشرت في أوروبا، بما في ذلك إيطاليا.

وذكر كاروزو وهو أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة بريشا، أن السلالة الإيطالية لديها عدة طفرات في "بروتين سبايك".

وأوضح أن بروتين سبايك هو الخطاف الذي يستخدمه الفيروس في مهاجمة المستقبِل الموجود على الخلايا المستهدفة في البشر.

ومؤخرا أعلنت بريطانيا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد. وقال المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي أن نوع الفيروس التاجي الذي تم تحديده في البلاد ينتشر بمعدل أسرع ويتطلب مزيدًا من الحذر من السكان.