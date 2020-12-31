قبل ساعات من الانفصال... ماكرون يوجه رسالة أخيرة إلى بريطانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن بريطانيا ستظل حليفا وثيقا لفرنسا بعد أن تنتهي من إجراءات انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ماكرون في خطابه الذي وجهه إلى الشعب الفرنسي ليلة رأس السنة: "المملكة المتحدة لا تزال جارتنا، وكذلك صديقنا وحليفتنا"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

تخرج بريطانيا من فلك الاتحاد الأوروبي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش بعد علاقة عاصفة استمرت 48 عاما.

وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الأربعاء، بلاده بأنها "جوهر الحضارة الأوروبية" وستظل كذلك حتى بعد الخروج من فلك الاتحاد الأوروبي.

​ويوم الخميس الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد "بريكست"، ليتم إسدال الستار على نحو عشرة أشهر من مفاوضات مضنية بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة.

وهنأت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلة إن واشنطن مستعدة لبناء "علاقات أقوى عبر الأطلسي".